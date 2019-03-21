〈北部〉公投全民喝好水 今交新竹市府備審

2019-03-21

竹市首件公投案 已達提案門檻

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市第一個公投案「全民喝好水」，由新竹市長林智堅、民進黨新竹市議會黨團與「我們要喝乾淨水」行動聯盟擔任共同提案人，目前已達公投案卅四人提案門檻，預計今天會把此公投案遞交給新竹市政府備審，並啟動第二階段的三千三百八十三人的連署人數，期許盡快付諸公投，讓市民享有喝好水的基本人權。

林智堅參與提案 推竹市公投法

新竹市議會民進黨團總召李妍慧與立委參選人鄭宏輝和市議員劉康彥、陳建名、鄭美娟、施乃如和曾資程昨天簽署共同提案人連署書，正式與我們要喝乾淨水行動聯盟提出新竹市第一個公投案，而新竹市長林智堅期許透過此案，建全新竹市公投法的推動與執行。

民進黨議會黨團總召李妍慧表示，這件公投案是新竹市有史以來的第一件公投案，民進黨團先前已催生新竹市第一個公民投票自治條例，這也是民進黨第一個連署的公投案，未來民進黨在這個議題不但不缺席，還會強力助攻。

新竹地區「我們要喝乾淨水」行動聯盟的共同召集人劉妮雲強調，行動聯盟針對此議題已努力兩年多，目前也爭取到綠黨和時代力量等市議員的支持，也期許新竹縣府及縣議會能趕緊通過新竹縣的公投法自治條例。

須3383人連署後 才交選委會執行

依據新竹市公民投票自治條例規定，新竹市第一個公投案的主文為：「您是否同意，新竹市應訂定廢汙水管理自治條例，明定工業廢水，醫療水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」，此案依據公投法自治條例，必須要有卅四人共同提案，並有三千三百八十三人連署後，才能交由選委會執行。

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