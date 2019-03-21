〈北部〉逾70提案 竹市議會僅排1天審查

2019-03-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會議事殿堂淪為國罵議場？國民黨正、副議長槓上同黨市議員，荒腔走板的議事現況，國民黨市議員鄭成光指臨時會安排市長在兩天作四個專案報告，議員及市府提案多達七十多案，居然只安排一天審查提案，完全不符合比例原則。綠營市議員劉康彥則質疑議長是否因每年八千萬元的建議款被市府取消，才用政治手段「公審市長」。

公審？ 兩天排四個市長專案報告

新竹市議會本週召開第十屆第二次臨時會，前天針對臨時會的議程進行大會報告，國民黨市議員鄭成光率先發言指臨時會兩天安排四個市長專案報告，而議員及市府提案多達七十多案，卻僅排一天審查提案，不符合比例原則。

槓同黨議員 正副議長消音、飆國罵

沒想到議長許修睿對鄭成光嗆聲，要求「你坐下」，最後乾脆指示議事組直接將麥克風消音，還說「審不審得完，也不干你的事」，接著同黨的副議長余邦彥爆氣走進議場飆「三字經」國罵，議場內的議員都傻眼，直呼如此情節宛如八點檔戲劇，且荒腔走板的議事現況，透過市議會網路直播放送，在地方政壇引發兩天震盪。

這次的竹市議會臨時會，由掌控「程序委員會」全部席次的國民黨，安排四場市長專案報告，綠營市議員抨擊，這根本是藉議會一黨獨大的政治手段「私設刑堂、公審市長」，綠營新科市議員劉康彥一發言，就說他已去竹蓮寺拜拜，並反諷自己沒有拿看板，不會丟東西，請議長許修睿不用緊張；劉康彥說，期許竹蓮寺主委也是議長的許修睿能在議事堂秉公處理，他話鋒一轉，指議長是否因每年八千萬元的建議款被市府取消，才用政治手段「公審市長」。

綠質疑議長 不滿建議款被取消

民進黨新科市議員陳建名也說「如同私設刑堂！」，他表示，議員樂見市府到議會向大眾報告，但只留短短一天，要市議會審理七十多案，且部分專案報告只要上網找資料就好，卻要求市長專案報告，令人懷疑有政治目的，有市議會「私設刑堂」的感覺。

陳建名指出，議長搶先在程序委員會後就公告專案報告日程，此舉是不尊重大會，陳建名提出變更議程的動議，但遭國民黨及時代力量聯手否決封殺，維持原議程。議長許修睿則回應，議程已在程序委員會定案，本來就可公布，只要市長沒有心虛，就應該來報告，還回嗆「年輕人剛進議會，多學一點！」

民進黨籍新竹市議員劉康彥受訪指出，過去他曾擔任市長林智堅辦公室主任，了解市議會議員及議長建議款的運作模式，依照過去府會間行之多年的往例，過去議長享有每年約八千萬元的議長建議款額度，這樣的建議款比議員款還高出許多，是否因本屆市議會議長的建議款被市府凍住或收回，導致國民黨籍現任議長心生不滿、挾怨報復，才會要求市長在臨時會兩天內進行四個專案報告，不免讓人有此聯想。

劉康彥強調，他在議事堂所陳述的都是事實，過去議長及議員的建議款，是府會間的行之多年留下的往例，但如今是否此「往例」被打破或凍住，導致市議會形同「私設公堂、公審市長」，都可受公評。

新竹市府官員也證實，依據過去行之多年的慣例，市議會議長每年會有八千萬元的工程及設備建議款和社團補助款等額度，一般市議員則是兩百萬到三百萬元的額度，這是府內行之多年不能說的秘密，在前議長謝文進任內還增加到八千一百萬元，過去只要市府各局處接到相關的公文就會簽辦執行，而市長今年並沒有循往例同意這樣的議長建議款。

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