〈北部〉如沒審完 將影響市政建設

2019-03-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會第十屆第二次臨時會本週召開，會中市政府提出四十一項提案與墊付案交由市議會審議，另市議員也提出超過卅項的提案，但市議會臨時會僅留最後一天審查市府及議員逾七十項提案，其中包括多項市府重大建設案，若市議會未能在一天內審完，延到下個會期審議，可能導致市政建設與工程延宕。

新竹市議會本週召開臨時會，議程最後一天即本週五將進行市府及市議會提案審議，市府所提案子有四十一案，市議員的提案也超過卅案，市府所提案子包括多項建設墊付案，像是前瞻基礎建設的水環境案子、再生能源、天空纜線地下化、共同管路地下化、停車場問題改善規劃案及公共托育公共化服務經費、風雨操場改善經費和原住民部落健康站、公廁改善計畫和地方文化館升級改善等案子，大多是市府向中央爭取的建設經費，經市府提出墊付案送市議會審議。

由於市府所提案子都具急迫性，也攸關市政建設的執行與持續性，因此市議會能否在一天內完成七十多個案子的審查，備受關注。

對此，國民黨市議員張祖琰表示，對於市府所提攸關民生及建設相關的提案，市議會原則上都會支持並照案通過，不會有所阻擋，但也要求市府應善盡說明立場，市議會不是市府的橡皮圖章，當然有權了解市府如何執行。

市議員曾資程則說，若是重要的公共工程及民生相關的市府提案或墊付案，議會應該趕快通過，且很多提案可先在分項委員會事先討論，才不會在大會中逐一審查，如此不僅浪費時間，也影響議事效率。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/