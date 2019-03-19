〈北部〉北二高茄苳交流道延伸 年底完工

2019-03-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕位在新竹市段的北二高茄苳交流道連絡道向東延伸工程目前正進行中，工程已完成一半，市長林智堅昨天前往東香東街的基地視察，了解工程進度，市府工務處表示，這條延伸工程不僅是寶山鄉通往竹市的重要外環道路，能縮短民眾上班時間，向北與茄苳景觀大道銜接，也能提升香山區聯外道路的效益，工程預計年底完工。

林智堅說，市府爭取這條道路的開闢經費，歷經八年以上，兩年前成功爭取兩億九千多萬元經費，工程完工後不僅可改善景觀大道與東香東街的交通瓶頸，縮短上班族到科學園區的時間，還能強化香山區與西濱地區的聯繫，是香山區的重要交通建設，更是香山區重要的發展。

工務處長蔡天力說，這條新闢道路長約四百五十三公尺，位在東香東街接寶山鄉雙林路一段，多數路段為平面道路，部分路段為克服地形興建一座橋樑，採用單柱懸臂平衡工法興建，其他工程包含道路、排水、機電及景觀等，預期完工後將可疏解市區通往香山區及寶山鄉的車流，極具指標性。

工務處表示，過去寶山鄉通往竹市的舊道路僅三．二米寬，交會的產業道路口狹小，也易讓駕駛人摸不著頭緒，此次新建道路工程完工後，將縮短香山區、寶山鄉民眾往來交通，路寬從卅二米到廿米四線道，未來對此區域的工業區、旅遊發展和新市鎮等聯外交通有其效益，也可減緩人口向都會區集中的壓力，擴大新竹市民生活圈。

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