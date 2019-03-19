〈北部〉平鎮延平路二段人行道 平均月開違停15件

2019-03-19

〔記者李容萍／平鎮報導〕市府在復興區以外的各區選定車流量大、人潮多的區段，施作十三條「人本示範道路」，目前僅蘆竹區南山路一段、觀音區四維路完工；平鎮區延平路二段人行道及鋪面工程於二月初完工，此路段鄰近中壢區、車流量高，平鎮警分局為防範汽、機車違停佔用人行道，列為加強取締路段，元月以來已開單四十五件、月平均開罰約十五件。

市府養工處表示，人本示範道路旨在提供行人順暢、友善、安全的通行空間，平鎮區延平路二段人本示範道路工程總經費六千二百萬元，中央補助一半、市府自籌一半，工區單側施做七三五公尺，目前主體工程已完工，剩下電纜下地跟拔桿，視台電電纜下地期程而定。

延平路二段人本示範道路工程自去年九月開工後風波不斷，沿路店家先是擔心完工後進出受阻，找上民代陳情，之後又因人行道與騎樓高低差過大導致雨水倒灌、造成店家淹水，且人行道設置的「黑色造型路燈」也引發居民抗議，因此改為桃紅色。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/