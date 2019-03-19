〈北部〉蘆竹南山路人本示範人行道 下週二起交通大執法

2019-03-19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府工務局進行蘆竹區「南山路一、二段多目標人行道改善工程」，拓寬了人行道、卻縮減車道路幅、也刪減停車格，且為提供身障者友善空間，施設無障礙斜坡道，反而導致汽、機車輕易停上人行道，偌大的人行道淪為停車場，引發周邊居民反彈。

違停嚴重即日起勸導

對此，蘆竹警分局決定加強執法，優先將南山路併排、違停汽車列為執法重點，一般機車違停則加強勸導，勸導期間即日起至廿五日，下週二起展開交通大執法，還給市民行的安全。

近日蘆竹警方屢屢接獲許多民眾及推嬰兒車媽媽族反映，南山路人本示範人行道完工後，已逐漸成為民眾違規停車的熱點，部分不守法民眾因貪圖一時方便，下車購物而違規停車，或是店家利用人行道擺設招牌、餐桌椅營業及堆積垃圾等違規行為，強烈要求警方執法、維護行人通行權益。

為了改善違停狀況，警方表示，已將南山路一段示範人行道範圍清楚標示給民眾參考，也製作看板及發放文宣加強宣導，呼籲民眾停車應遵守交通規則，免得因違規停車及其他違規行為遭受檢舉、取締及拖吊。

增設百餘機車停車格

對於停車空間不足問題，經當地民代、市府及警方會勘後，已決議在南山路一段十七之一至九五之二號間的人行道上，劃設約百格機車停車格，對於大型社區電通市門口，由於居民反映汽車停車格影響出入，將會把一個汽車停車格改畫為三格機車停車格，讓出空間給行人通行。市府交通局停車管理工程科表示，二項工程預計四月底前可完工。

月底完成加設警示牌

據蘆竹警分局統計，從元旦起至昨天為止，汽車違停熱點前三名分別為南山路一段及二段、五福六路及南崁路，警方各取締二四○、一三四及一○六件；機車違停熱點前三名為桃園街、中正路及南山路，各取締三二七七、四三二及一一三件；其中桃園街違停數量驚人，對此，經各單位會勘後，規劃取消三個汽車停車格，改劃廿個機車停車格，同時會在人行道加設「人行道禁止停車，違規將加強取締」警示標牌，預計月底完成。

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