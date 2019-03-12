〈北部〉大溪豆干節 四大亮點活動邀客

2019-03-12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局主辦的「大溪豆干節」邁入第五年，將於十六、十七日及廿三、廿四日的兩個連續假日在大溪中正公園舉行。觀旅局表示，大溪豆干節已成為桃園重要的特色節慶活動，今年以美食、藝術及旅遊等主題，集結桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣的百年產業，推出四大亮點活動歡慶豆干節，歡迎民眾屆時到場同樂。

觀旅局指出，大溪豆干節於活動期間的下午一點半至三點，將在中正公園相撲亭分別推出四大亮點活動，十六日的「百年好合」是由桃竹竹苗百年產業共同合作，以大溪豆類製品為主，結合竹竹苗百年產業的特色食材，製成美味相撲鍋；十七日的「百年好食」，由豆乳牛軋糖達人利用豆干，結合豆漿和海藻糖製成充滿濃郁豆香的牛軋糖。

廿三日的「百年好秀」是豆干節的重頭戲，將由大溪豆干業者齊聚製作超大豆腐，提供民眾享用，「讓大家呷豆干做大官」；廿四日的「百年好藝」，邀請民眾一同坐在中正公園樹蔭下，體驗人文及茶道的藝術文化。

觀旅局表示，除了廿四日的活動採現場報名、限額一百人，其餘三天的亮點活動都提供民眾享用，採現場排隊領取，數量有限、領完為止。

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