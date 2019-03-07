〈北部〉《桃園》龜山第一公墓變萬坪公園 市府擬先禁葬

2019-03-07

〔記者周敏鴻／龜山報導〕龜山區居民希望幸福一街附近的龜山第一公墓能遷葬並綠美化，增加休閒運動空間，市府民政局長湯蕙禎昨天會勘後強調，將會先禁葬，再逐步推動遷葬、綠美化等各項程序，設法滿足地方的需求。

龜山區第一公墓方圓一．五公里內，沒有公園綠地供居民休閒運動，周邊兩萬兩千戶居民想要運動或散步，至少需走卅分鐘，才能抵達最近的公園。鄰近的幸福國中成立十餘年，至今也沒有操場，學生們沒有方便運動的場所，引來不少抱怨。

民政局長、民代會勘後決議

居民希望龜山第一公墓內數以千計的墳墓能遷葬，空出七萬餘平方公尺的山坡地，再推動綠美化等建設，供居民、學生休閒運動使用。

居民向民代反映後，市議員牛煦庭昨天邀湯蕙禎與市府工務局、殯葬管理所等單位人員前往會勘，市議員林正峰、林俐玲、陳雅倫服務處人員也前來，共商龜山第一公墓遷葬並綠美化的可行性。

湯蕙禎說，會勘後，決議市府先針對龜山第一公墓公告禁葬，再由龜山區公所接手後續的評估、清點作業等，並召開說明會聽取居民意見，希望能朝著將龜山第一公墓改造為萬坪公園的目標努力。至於遷葬可能引發的不滿，市府將評估原地新建納骨塔的可行性，設法減少民怨。

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