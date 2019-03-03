〈北部〉40社規師攜手 打造內灣蝴蝶廊道

2019-03-03

〔記者廖雪茹／橫山報導〕新竹縣橫山鄉內灣風景區原本蝴蝶飛舞，因生態破壞，蝶影漸逝；竹縣社區規劃師與內灣國小、九讚頭文化協會攜手合作，昨天捲袖在學校旁荒地，種下蜜源植物，期許打造內灣蝴蝶廊道，也提供學童友善的通學步道。

內灣社規師吳界表示，蝴蝶是橫山很重要的生態指標，根據生態專家林南忠的調查，全台灣三百多種蝴蝶，在內灣可以找到二百多種；可惜隨著開發與觀光，便宜行事使用除草劑，導致原有生態消失，殘留化學物質也對人們產生不良影響。

計畫主持人曾繡雅說，通往內灣國小、內灣火車轉盤景點旁約八十坪荒地，因噴灑除草劑，對學童與來往遊客造成影響；因此，社規師、內灣國小、九讚頭文化協會希望能夠綠化打造成蝴蝶廊道，經橫山鄉公所向鐵路局協調後，交由社規師認養維護。

昨天下午，四十名來自竹縣各地的社規師，捲袖戴手套，由社規師許正憲帶領大家就地取材，以石砌做邊坡、清理生態池，從校外荒地延伸到校內小水池約五十公尺長，栽種長穗木、繁星花、馬利筋、細葉雪茄花及高士佛澤蘭等蜜源植物，期待這項綠美化行動，營造招蜂引蝶的環境，讓人們跟著飛舞蝴蝶，漫步到內灣國小。

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