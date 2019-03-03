〈北部〉賞櫻塞爆 復興中心農路擬闢停車場

2019-03-03

〔記者許倬勛／復興報導〕昨天是二二八連假第三天，復興區上、下巴陵的拉拉山區，紅色、粉紅色與白色櫻花接力盛開，賞櫻車潮湧現在花況最好的中心農路，有鑑於沿線停車位有限，復興區公所拓寬中心農路並計畫闢建停車場，預計投入一千兩百餘萬元經費，完工後可提供上百停車位並解決塞車問題，但停車場闢建仍須經會勘後才能定案。

市府風景管理處表示，今年北橫櫻花季受到暖冬影響，花苞生長速度約提前半個月，北橫紅色系列的山櫻花、八重櫻已經凋落長出綠芽，中巴陵到上巴陵粉紅系列的吉野、昭和、富士、粉紅佳人等櫻花及白色霧社櫻也進入尾聲，僅餘上巴陵的千島櫻續領風騷，近日正逢盛開，預估花期可到三月上旬。

復興區公所指出，目前花況最好的中心農路，沿線農場僅有五處停車場、可停放兩百輛車，加上路寬只有三米，只要碰上旅遊旺季，車輛往往動彈不得，光是同心路（市區道一一六號）到中心農路數百公尺，可能就得塞上近一小時。

為了解決塞車問題，復興區公所計畫在巴陵消防分隊旁的腹地闢建停車場，近期將委請工務局等相關單位鑑定，預計設置兩層、共一六○個停車位；另外，中心農路將拓寬為五米半寬的環狀道路，花季時採單向通行，可有效疏導龐大車流，工程預計今年底可完工。

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