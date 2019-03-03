〈北部〉《桃園》前瞻補助20億 14停車場明年陸續完工

2019-03-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府爭取前瞻計畫設置停車場，去年總計申請十四案，都集中在桃園、中壢、平鎮、八德、龜山等都會區，目前中央已經核定九案，補助金額為十二．六億元，另五案仍在完成初審、進入複審待核定階段，合計申請補助金額約廿億元，停車場預計於明年陸續完工，屆時桃園市將可增加四二七二格汽車、一八一三格機車停車格。

9案已經核定 5案複審中

首先核准的九案，分別是桃園區文昌公園地下停車場、中壢國小地下停車場、桃園市立圖書總館地下停車場、平鎮區文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓地下停車場、八德區北景雲運動中心地下停車場、中壢區文化公園地下停車場、八德區北區青少年活動中心地下停車場、平鎮區新富公園地下停車場。

集中都會區 6處在桃園區

另五案複審待核定的停車場，包含桃園區廈門街立體停車場、桃園區武陵高中專科大樓地下停車場、桃園區中正公園地下停車場、龜山區停十八立體停車場、桃園區殯葬園區立體停車場；總計十四座停車場，桃園區有六座，中壢、平鎮、八德區各兩座，楊梅、龜山區各一座，目前已經陸續動工，預計明年中可逐步完工。

市府交通局長劉慶豐表示，市府積極增設停車場，去年除爭取中央前瞻計畫補助興建大型停車場外，也新增了十二座停車場，包含桃園區憲兵隊、武陵小段停車場、三民路橋周邊、中路停一、停三、停五、停六、中壢區石頭段、大華段停車場、平鎮忠貞二、忠貞三公有停車場、八德瑞翔段停車場，並擴大楊梅四維停車場，總計新增八五○格汽車、四百格機車停車格。

劉慶豐說，向中央前瞻計畫申請的停車場都是位於商業交通核心區，兼具停車及大眾運輸轉乘效益，例如文昌公園工程就是配合捷運綠線工程動工，解決桃園火車站周邊停車問題，總圖地下停車場位於藝文園區，未來捷運綠線會在當地設站，停車需求頗大；而市府除了利用公園、學校闢建公共停車場，也結合其他圖書館、運動中心及行政大樓等公共設施，於興建之際擴大停車場規模，提供民眾更多停車空間。

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