〈北部〉公布學測成績 宜蘭公私校不同調

2019-02-26

〔記者張議晨、江志雄／宜蘭報導〕高雄中學、高雄女中學生發起「終結放榜新聞」連署，國立宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中原表態不跟進；不過，昨天大學學測成績公布，三所國立高中學生均不願受訪，學校態度轉為低調，宜中、蘭女更不公布成績。相較國立高中態度，私立慧燈中學、中道中學則不受影響，公布學測成績；慧燈強調，在校外學習、學業領域獲得好成績，分享反而能達到鼓勵作用。

雄中、雄女學生認為，放榜急著找滿級分同學拍照受訪，恐加深升學主義迷思，發起「終結放榜新聞」連署，多所學校響應。宜中、蘭女、羅高原不跟進，強調會尊重個別學生意願，安排受訪；不過，昨天態度明顯轉換。

宜中、蘭女態度轉變 不公布成績

宜中認為，公布學測成績僅是第一步，後續還有繁星及學測二階放榜及宜中諸多活動與多元表現，未來再向外界分享。蘭女表示，強調高分同學的成功經驗，不僅忽略其他同學努力，也過度簡化學生付出過程，經過思考決定停止放榜新聞。

羅高詢問多名高分群考生，都不願接受採訪，因此未安排採訪行程。學校重申尊重當事人意願，沒有預設立場。不過，羅高統計今年學測，七十級分以上有九人，最高分七十三級分有兩人。

慧燈、中道中學︰分享有鼓勵效果

相較國立高中態度，私立慧燈中學、中道中學，則樂於分享成績；中道今年學測「五選四」（五科選四科高分統計）五十級分以上者約占八％，透過繁星可望錄取台大、清大等校。校長李偉敬說，學測是三年學習成果，適度公布與受訪是有鼓勵效果。

慧燈校長吳松溪認為，現在各校強調適性揚才，學生有好成績，若能跟學弟、妹分享，反而能起到鼓勵作用，應該以好事看待。

慧燈中學林奕亘考了六十八級分，她說，考試是三年學習成果，能有機會受訪是對自己的肯定。林奕亘學測成績比模擬考成績進步約五級分，被同學及老師視為「大黑馬」，她坦言「超乎預期」。她說，每次模擬考結束，都會挑出錯在哪裡，一個個解決，學測進步「是努力也是幸運」。

慧燈中學陳冫（音同冰）朮（音同竹）考了七十二級分，他說，從小就對生物相關類科有興趣，父親是醫生，他曾多次陪父親到澎湖義診，加深他對醫科志向，有機會希望走上父親的道路，到偏鄉行醫。

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