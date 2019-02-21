〈北部〉宜蘭焚化爐歲修 花蓮垃圾堆8千噸

2019-02-21

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣由於沒有垃圾焚化爐，受宜蘭利澤焚化爐歲修減收垃圾等影響，花蓮垃圾堆置量大增，各鄉鎮堆置量超過八千公噸，光是花蓮市垃圾掩埋場就超過六千噸，垃圾爆量堆成小山，市長魏嘉賢昨前往會勘，呼籲垃圾減量。

利澤23日歲修 過年前就減收

花蓮縣十三鄉鎮市垃圾掩埋場多數已超過年限飽和，目前有花蓮市、吉安鄉等八鄉鎮市垃圾每天跨縣市北運到宜蘭利澤焚化爐處理，每天焚化量約一百到一百廿公噸。花蓮縣環保局指出，利澤焚化爐這個月廿三日開始歲修，從過年前就開始減收花蓮垃圾，無法北運的垃圾就由各鄉鎮市先暫存在各自的垃圾掩埋場。

光花蓮市掩埋場就堆了6千噸

魏嘉賢前往掩埋場關切垃圾堆置情形，他說，今年春節連假長達九天，大量遊客湧入，花蓮市清潔隊過年後收取的垃圾量暴增，國家清潔週一月廿一日到農曆年節二月十日收假止，花蓮市垃圾量為一千五百多公噸，資源回收量是三百五十多公噸；加上之前因為每年歲修堆置垃圾，已經累積六千多公噸，場地跟人力都呈現不堪負荷的情況。

請中央協調 爭取增加焚化量

受到非洲豬瘟影響，花蓮縣政府在今年一月十日宣布廚餘禁止養豬政策後，從一月十六日起，十三鄉鎮市收取的廚餘轉運到鳳林鎮中區掩埋場，公所指出，花蓮市清潔隊一月十六日起至二月十九日止，從家戶收取的廚餘轉運量為一百九十二公噸，提供做為堆肥的則有四十五公噸。

環保局指出，為解決垃圾堆置問題有三項作為，一是請中央協助和宜蘭協調，爭取增加焚化量，希望順利消化堆置和每天產出垃圾；其次也尋求其他縣市焚化爐協助焚燒；最後向環保署提出垃圾打包計畫，爭取經費把垃圾以類似覆蓋保鮮膜的方式壓縮、密封打包成立方體，可以阻絕惡臭、汙水，避免影響環境，預計爭取二萬公噸打包量。

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