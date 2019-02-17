〈北部〉竹科擴建用地 地方爭4個合理

2019-02-17

主張價格、賠償、就業、公設須合理

〔記者黃美珠／寶山報導〕新竹科學工業園區擴建計畫用地（寶山用地）取得第二次公聽會昨天舉行，當地自救會在會長劉紹廷帶領下，主張「四個合理、一個反對」，強調價格合理就贊成徵收、賠償合理就配合搬遷、就業合理大家一起奮鬥、公設合理才能繁榮鄉里，如果四個有不合理，大家就一個反對到底。

竹科管理局︰一定朝鄉親期待去努力

竹科管理局副局長陳淑珠說，只要「合理、合法」，一定朝鄉親的期待去努力。社區用地配售及讓售辦法草案可望在本月底科技部核定後公告施行，徵收前的作業目前正由縣府查估地上物。

昨天在會中，規劃單位除回應第一次公聽會徵收戶的疑慮和意見，也公布「社區用地配售及讓售辦法」草案中的抽籤順序。

新竹縣議員邱振瑋認為，需地的台積電總共要六十幾公頃面積，分兩期開發。但科管局只做廠商用地的徵收，沒對受衝擊的周邊環境有配套解決方案，對外更是只談一期卅二公頃多的用地需求，不談後續的二期，啟人疑竇。

議員要求拓寬力行三路、國道連絡道

邱振瑋說，寶山鄉過去二、三十年被竹科嚴重限制發展，每到上下班就塞車、公設不足、回饋金逐年減少。過去園區三路、五路共一一七戶徵收戶配租優先承購爭議還沒解決，現又提擴建。

如果非擴建不可，他要求拓寬每天塞車的力行三路、竹科到國道三號寶山交流道的連絡道，增加公園、綠地等公設、給被徵收戶合理配售，回饋補助的學校也應把寶山鄉的國中、小納入。

陳淑珠說，台積電最初是提出需地六十公頃建廠，但科管局認為須視實際所需才辦，所以目前的總開發面積是卅二點多公頃，當中十％、約三點二二公頃是社區用地。

陳淑珠說，在基地南側，規劃新闢一條廿公尺道路，將聯絡力行三路、園區二路到科環路紓解交通，此由縣府辦理徵收，並非「沒有配套」。

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