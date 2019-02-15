〈北部〉員山大三鬮林宅 先設保護鋼架搶修

2019-02-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國產實業集團創辦人林燈所有，位於員山鄉的「大三鬮林宅」已有一百五十三年歷史，被縣文化局登錄為歷史建築，由於建築老舊、破損，文化局斥資搶修；其中，林家第八代、現年六十歲林智慧，三年前離開台北，退休回到林宅居住，她說，離鄉三十年終於回家，對她而言，這個老舊、殘破卻充滿兒時記憶的建築，才是真正的家，會繼續住下去。

「大三鬮林宅」坐落員山鄉尚德村，建於一八六六年，是宜蘭縣頗具規模的傳統官家宅第，推測與林家第五代林朝英曾考取武秀才有關，林燈則是林家第六代，宜蘭縣政府文化局於二○○一年列為歷史建築，目前仍有林氏族人居住。

由於林宅年久失修，屋瓦殘破，縣府計畫修繕，預計先斥資約六百萬元加蓋，在林宅外設置保護鋼架，未來再向中央爭取六千萬元經費，針對建築進行修繕，昨縣政府於林宅舉行保護鋼架工程的開工典禮。

林智慧指出，讀大學時就開始到外地生活，只有過年過節或者週末假日才會回家，三年前因母親需要人照顧，她辭去台北的工作回家住，沒想到，反而因此更愛自己的家鄉。

林智慧說，林宅充滿了太多兒時的回憶，讓她難以忘懷，以前在台北工作雖然也有房子，但林宅才是她真正的家。

文化局長宋隆全指出，林宅是宜蘭縣唯一留下的清朝時期合院建築，特色包含屋頂上的翹脊，以及建築的建材，由福建運來，在台灣相當稀有，具有保存價值。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/