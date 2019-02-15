〈北部〉苗栗週末瘋（火旁）龍 彩街、火龍秀

2019-02-15

推出美食一條龍

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗（火旁）龍民俗踩街、（火旁）龍之夜將分別於十六、十七日登場，苗栗市公所昨天預告，今年邀請卅五個團隊參與踩街，其中還有科技聲光表演團隊的演出與飛龍在天呼應，十分有看頭；（火旁）龍之夜，也有中國廣東省埔寨火龍等團隊助陣。此外，公所與在地美食商家合作，推出「美食一條龍」，讓遊客好吃又好玩。

踩街於十六日晚間六點，從南苗三角公園開始，邀請星際大戰的帝國五○一軍團、身聲劇場音樂環保怪獸、宇宙星球、特技空間團隊的客家版貓劇-動物狂想曲、大溪木藝博物館大神尪、世新大學啦啦隊、威尼斯奇幻小丑、弗莎巴西打擊樂團、新竹女中儀隊、體育大學荷花龍、競技龍等卅五團隊，配合定點表演、熱鬧踩街。

十七日晚間在河濱公園登場的（火旁）龍之夜，則邀廣東埔寨火龍演出，龍身煙火綻放，彷彿在火海中翻騰，絢麗奪目，另安排夢想成真火舞團帶來大型火舞演出，各龍隊也將帶來與聲光搭配的（火旁）龍秀。

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