〈北部〉西大路地下道老舊 竹市砸9千萬改善

2019-02-13

〔記者洪美秀、蔡彰盛／竹市報導〕使用已逾四十年的新竹市西大路地下道因老舊出現壁癌、漏水、積水與照明不足、路面狀況差等問題，市府編列四百萬元規劃改善工程，將爭取前瞻基礎建設計畫經費施作，如果順利，將於下半年動工，總經費約九千萬元。

將於下半年動工 工期8至9個月

市府工務處表示，西大路地下道連接西大路、林森路、南大路、寶山路，是通往新竹科學園區的重要通道，經專家學者及在地居民提供意見，工程內容包括，修補結構、改善路面和壁癌、漏水，美化牆面及加強空間照明、兩端出入口指示、標誌整合等。

工務處表示，未來西大路地下道封閉施工，工期恐需八到九個月，將造成交通衝擊，工務處會與交通處評估影響程度，研擬改道措施，規劃替代道路，減少對市民及用路人的不便。

三民校園綠屋頂 年減碳3.8萬公斤

此外，新竹市政府補助三民國中打造綠屋頂示範點，建構減碳、美觀的環境教育場域，減碳量每年約三萬八千公斤，成果亮眼。

新竹市環保局長江盛任表示，三民國中綠牆連結建物一到四樓走廊的陽台花圃，栽種三星果藤及金銀花等藤蔓類植物，綠屋頂則利用樓層露台採複合式植栽，種植果樹、灌木、香草植物、地被、水生植物等，不但學生可就近觀賞、了解生態環境，且能淨化空氣、消除熱島效應，同時提升綠化率，美化校園。

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