台東迎博覽會 議員促妥善處置街友

台東轉運站是街友棲身熱點。（記者黃明堂攝）

台東縣車站、公園、體育場館經常可見街友，七月將舉辦博覽會，議員憂將影響遊客對台東觀感；縣府社會處統計縣內街友人數僅個位數，縣議員黃治維質疑與民眾實際感覺有落差，處長陳淑蘭則說，部分在街頭流浪、衣衫不整的人員實際上屬於「無業遊民」，在法規定義與處置層面上與街友有所不同，才會導致官方統計與民眾感受產生落差。

黃治維說，許多民眾對於街友的既定印象仍停留在吸毒嫌疑、環境髒亂、病蟲害及傳染病等隱憂，街友聚集往往會影響家長帶小孩出門運動遊戲的意願，也會干擾民眾散步的心情。縣議員簡維國指出，火車站、體育場及南京路公園等處仍是街友聚集的熱點，占據空間的行為影響觀瞻，恐破壞台東的觀光形象。

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社會處︰出沐浴車、發收納包

簡維國強調，對於街友應秉持「關懷而非管理」的態度。他舉台中車站為例，提供專屬的置物櫃，要求他們在白天配合將棉被、行李等私人物品收納封存，夜晚再行使用，如此既能保障其基本生活自由，又能維護公共環境的整潔。

處長陳淑蘭表示，目前處內已編列街友沐浴車，每週固定出車兩天提供盥洗服務，並發放專用收納包讓他們在白天收納衣物，她允諾進一步評估設置置物空間的可能性，並持續努力說服個案配合物品收納，期盼在尊重權益與維護城市門面之間取得平衡。

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