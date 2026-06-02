菜販毒駕撞女騎士再輾過 殺人罪起訴

鹿港婦人買完菜騎機車返家途中，遭到賣菜的男子毒駕衝撞身亡。（資料照，民眾提供）

彰化鹿港六十歲的菜販陳春木，四月三日在家施用安非他命後，毒駕闖紅燈躲警攔查，追撞前方騎機車的施姓婦人，見婦人倒地後還冷血輾過身體加速逃逸。彰化地檢署偵查終結，檢察官認為陳男有殺人的不確定故意，昨天依殺人、毒駕公共危險罪將陳男起訴，並建請法官分論併罰，加重其刑。

檢方建請分論併罰 加重其刑

陳春木四月三日到鹿港早市販賣青蔥前，在家施用安非他命，上午賣完後駕駛小貨車離開，行經鹿港鎮中山路、博愛路口時闖紅燈，巡邏警車發現後鳴笛攔停，陳男加速逃逸，在肇事地點前跨越分向限制線駛入對向車道超車，猛力衝撞七十五歲的施姓婦人後，不但未停車，還輾過施婦逃逸，五小時後落網。

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尿液送驗後，檢出陳男安非他命濃度達五九八ng/mL、甲基安非他命濃度為五七五五ng/m，均已達到行政院公告品項及濃度值以上。

彰化地檢署檢察官張宜群認為，陳男見被害人已倒地，竟加速輾越被害人身體後駛離，導致被害人傷重不治，已涉犯刑法第一八五條不能安全駕駛動力交通工具及同法第二七一條第一項殺人等罪嫌，提起公訴，並請求法官分論併罰。

日前彰化地檢署與縣警局合開記者會，警方針對毒駕展開大執法，檢方採「從嚴速辦」，只要是毒駕現行犯且有反覆再犯之虞都採預防性羈押。

瓦斯送貨員毒駕 無保請回惹議

但上月三十日一名瓦斯送貨員陳男毒駕，檢方發現他有吸毒及過失殺人等前科聲押，彰化地院卻以無證據顯示再告有再犯之虞，裁定無保請回，引發輿論嘩然，檢方已提出抗告。

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