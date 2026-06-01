少子、高齡 苗栗連11年人口減少

苗栗縣政府因應縣內高齡化人口愈增，加強長照服務。（苗栗縣府提供）

學者：人口成長已不太可能 未來重點在減緩流失速度

記者彭健禮／專題報導

依國家發展委員會人口推估，全國總人口數自二〇一九年達二千三百六十萬高峰，逐年下降；苗栗縣除少子化，因人口結構老化，及大多數鄉鎮市遷出大於遷入等因素，人口數更已連續十一年負成長。國立聯合大學建築系暨研究所教授王本壯認為，「人口成長已經不太可能，未來重點在於如何減緩人口流失速度。」

請繼續往下閱讀...

預估4年後全國跌破2千300萬人

國發會人口推估查詢系統資料顯示，一九七〇年全國總人口數為一千四百六十八萬人，逐年成長至二〇一九年高峰二千三百六十萬人，之後開始下滑，僅於二〇二三年因疫情趨緩，移動人口回流，使總人口小幅回升，之後再度呈下降趨勢。國發會推估，二〇三〇年全國總人口將跌破二千三百萬人、二〇四九年低於二千萬人，至二〇七〇年約為一千四百九十七萬人，回到接近一九七〇年水準。苗栗縣總人口數則較全國提早於二〇一五年開始下滑，已連續十一年負成長。

科技業增頭路 強化交通與醫療

王本壯長期致力社區營造推動，並擔任台灣社區營造學會理事長。他表示，少子化趨勢不可逆，隨著高齡人口逐漸減少，人口成長已難再現。他認為，地區要吸引人口居住，首先要有穩定的生活模式，以苗栗縣而言，早期為農業，現今則有科技業進駐帶來工作機會；再者則為生活支持體系，像是交通、醫療、教育等。

王本壯指出，苗栗縣道路交通建設九宮格網絡已成形，南來北往方便；教育部分也持續推動實驗特色教育；醫療則有教學醫院合作，加上苗栗縣地理環境，其實是適合宜居的城市。

宜居城市 吸引退休族來農村

尤其王本壯觀察到，不少民眾因理財有方，中年就退休並選擇到農村地區享受田園生活。這些族群消費力強，他認為，若地方能提供完善生活支持系統，不僅有助吸引這類族群定居，也可帶來穩定人口與經濟循環效益。目前美國已出現類似型態社區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法