《新北》原生種噶瑪蘭青鱂 台日攜手保育

噶瑪蘭青鱂是台灣最新確認的原生淡水魚，也是瀕危的原生魚類。（新北市農業局提供）

新北市農業局致力於溪流水域生態保育，近期邀請台灣、日本淡水魚類權威學者，針對瀕危原生魚類「噶瑪蘭青鱂」的保種與棲地復育進行座談。農業局今年將啟動「魚類生態總體檢」，針對封溪護魚重要溪流建立生態資料庫。

國立台灣海洋大學教授陳義雄指出，噶瑪蘭青鱂與日本青鱂的相似種群在演化與生態習性高度相似，而日本在棲地復育與保種管理上累積豐厚經驗，此次交流將奠定台日雙方在種原保存與人工繁殖技術的合作基礎。為避免人為干擾與非法捕撈，復育棲地的精確座標目前不公開。

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農業局長諶錫輝表示，噶瑪蘭青鱂不僅是台灣最新確認的原生淡水魚，更是新北市珍貴的自然生態資產，市府長期推動封溪護魚、棲地改善與外來種移除工作，今年將全面啟動「魚類生態總體檢」，將透過二年期計畫，攜手海洋大學針對封溪護魚重要溪流建立生態資料庫。

此外，諶錫輝說，將與澎湖科技大學合作，在汐止金龍湖展開魚蝦蟹類生態調查與外來魚種清除；同時在翠湖保護保育類的台灣細鯿棲地，並移除外來種，未來市府將結盟國內外學術單位與在地組織，以科學調查為本，落實人與自然和諧共存的生態永續願景。

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