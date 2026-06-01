花蓮中山地下道整修牆面 今通車

花蓮市區連貫台鐵花蓮站東西兩側的重要交通樞紐「中山地下道」，一連三天封閉進行牆面整修，預計今天完工通車。（市公所提供）

花蓮市區連貫台鐵花蓮站東西兩側的重要交通樞紐中山地下道，啟用至今已三十二年，牆面斑駁老舊，花蓮市公所一連三天封閉進行整修，預計今天完工通車。市公所指出，中山地下道歷經〇二〇六及〇四〇三等強震，中央核定經費二千五百萬元維修，但招標期間歷經多次流標，經重新檢討工程內容，仍未能順利決標，未來持續爭取。

花蓮市公所表示，中山地下道結構體歷經兩次地震，已委請專業技師勘查評估，確認目前結構尚無安全疑慮，但地下道伸縮縫周邊已有防水失效情形，二〇二二年四月獲內政部核定前瞻基礎建設計畫二．〇「提升道路品質計畫（內政部）」—花蓮市中山地下道改善工程，但多次流標，將另案研提改善計畫，爭取經費辦理修復工程。

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花蓮市長魏嘉彥昨視察施工進度表示，中山地下道是花蓮市重要交通節點，長年承載大量車流，牆面因長期使用出現老化、斑駁情況，影響城市景觀與安全，市公所推動牆面改善工程，一連進行三天，預計六月一日清晨分階段恢復通行，希望打造更安全、舒適的通行環境。

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