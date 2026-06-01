彰濱10公頃土方暫置區 今啟用

中央承租彰濱土地規劃崙尾土方暫置區，面積約十公頃，今日啟用，圖為之前整地情況。 （縣府提供）

為了解決營建產業土石去留的問題，中央在彰濱產業園區崙尾區租用十公頃土地，設置土方暫置區，可收容四〇萬立方公尺土方，交由彰化縣政府營運管理，這些土方不得再外賣，日後將作為彰濱填海造陸的土方，縣府預估以目前中部地區土方需求量來看，首波容量最快二至三個月就可能滿載。

開放中彰投苗雲5縣市工程申請

縣府水利資源處表示，中央在彰濱工業區規劃面積約崙尾土方暫置區和線西填海區，總收容量可達一三〇萬立方公尺，六月一日啟用崙尾暫置區開放苗栗、台中、彰化、南投及雲林共五縣市工程申請進場。

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線西填海區 中央另規劃20公頃

另外，中央也在彰濱線西填海區規劃面積約廿公頃堆置區，可收容九十萬立方公尺土方，目前環評中，須通過才能啟用。

水資處指出，暫置區收費分兩種，彰化縣政府和鄉鎮市公所公共工程營建土方每立方公尺三百元，外縣市一般公共工程及民間建築工程土方進場管理費每立方公尺五五〇元，相較於市場行情每立方公尺超過一千元，費用低，縣府也會透過申請審查、土壤檢驗及進場管制等流程把關，確保土方來源。

為防範土方利益引發弊端，縣府日前拜會彰化地檢署、縣調站，後續將結合檢、調、警、環保及政風等單位建立橫向聯繫平台，針對土方源頭檢驗、運送路線、GPS軌跡及進場管理等環節嚴格把關，建立廉政透明的查核與異常通報機制，加強管理，避免非法棄置或夾帶廢棄物情形發生。

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