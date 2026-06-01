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    首頁 > 生活

    南投聯合教甄 國小錄取率四成六

    2026/06/01 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投縣教師聯合甄選昨登場，南投副縣長王瑞德（左一）率隊巡視考場。 （南投縣政府提供）

    南投縣教師聯合甄選昨登場，南投副縣長王瑞德（左一）率隊巡視考場。 （南投縣政府提供）

    南投縣政府昨天舉辦國中、小、幼兒園教師聯合甄選初試，受教育環境丕變，與中部縣市同步甄試影響，國小錄取率達四十六％，反觀幼兒園、國中錄取率僅十三％、廿一％，呈現兩樣情，由於缺考多達廿五％，總錄取率提升至卅七％。

    今年新增國中代理教師介聘

    副縣長王瑞德昨巡視考場時表示，近年教育環境困難，導致教師甄選錄取率愈來愈高，今年南投聯合甄試除了幼兒園及國小代理教師介聘外，首次新增國中代理教師介聘，針對甄選未錄取，但有意擔任代理教師者，縣府將列冊統一辦理介聘分發，南投雖然山區學校偏遠，但有美麗的自然環境，希望有志教育的人才投身南投。

    縣府指出，近年教育現場環境改變，校事會議、師生衝突頻傳，加上此次台中市、彰化縣的國小開缺增多，在多種因素影響和吸引下，南投今年開缺一一三名，僅二四七人報考，錄取率達四十六％。

    另在幼兒園教師甄選，報考仍相當踴躍，此次開缺十四名，一一一人報考，錄取率為十三％。

    至於國中教師部分，為確保學生學習品質，今年增開缺額至七十七名，報考人數共三六八人，錄取率為廿一％。

    縣府說，此次各類別總缺額二〇四名，總報名人數七二六人，原錄取率廿八％，但實際到考五四六人、缺考一八〇人，到考率七十五％，總錄取率提升至卅七％，預計六月十三日教甄複試。

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