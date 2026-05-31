新北市圖三重分館6/1畢業 改建第2總館

新北市立圖書館三重分館自6月起「畢業」，將在7月進行拆除，預計於2031年搖身一變成為市圖第二總館。（記者黃子暘攝）

服務半世紀將熄燈 7月開拆 新館明年動工 2031年完工

六月是畢業季，服務民眾半個世紀的新北市立圖書館三重分館也將在今年六月「畢業」。新北市府文化局昨天在三重分館舉辦「不設限畢業派對」，新北市副市長朱惕之與館員、讀者一同告別三重分館，朱惕之表示，市府自二〇一九年至去年共投入十億元，新建十一館、改造一八八館閱讀空間，三重分館將於六月閉館、七月進行拆除，預計於二〇三一年變身市圖第二總館，以新面貌再次與民眾相會。

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原中正堂改圖書館 三重人共同記憶

朱惕之說，三重分館於一九七五年啟用，本來是三重市中正堂，後來改造成圖書館，兼具文教、活動功能，凝聚三重居民共同記憶，這場畢業典禮不是結束，是即將要啟航的新開始。

朱惕之指出，在府會共同努力下，自二〇一九年至去年共投入十億元，新建十一館（公圖八館、校圖三館）、改造一八八館（公圖五十六館、校圖一三二館）閱讀空間，暑假過後，三芝分館也將落成啟用，年底將完成板橋國光圖書閱覽室及中和分館空間改造工程；市府也盼藉由第二總館新建，讓新北市閱讀建設再升級，擴大閱讀服務量能。

學子「最佳戰友」 備考溫書好地方

昨日天氣晴朗，各年齡層讀者都來與三重分館道別，現場音樂、脫口秀表演也吸引民眾駐足。三重居民楊小姐說，她在三重分館度過升學備考、在職進修等重要時光，它堪稱是她的「最佳戰友」，期待第二總館帶來更多的創新服務與閱讀體驗。

借還書 移至三重公所光興閱覽室

三重分館指出，因配合拆除工程，分館自六月一日起閉館，另於三重區公所光興閱覽室設置臨時櫃檯，提供領取預約書、還書服務。

文化局表示，第二總館建物規劃地上八層、地下三層，總樓地板面積約四萬平方公尺，預計今年完成細部設計、舊館拆除及工程發包，明年施工，目標二〇三一年完工；停車部分，將設置機車停車位二五一格、汽車停車位三六四格。

侯友宜曾在答詢時表示，「第二總館」並非定案名稱，也可能交由新任市長命名。

新北市立圖書館三重分館自6月起「畢業」，將在7月進行拆除，預計於2031年搖身一變成為市圖第二總館。（記者黃子暘攝）

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