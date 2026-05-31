國際農機展 蕭美琴︰智慧科技助農業轉型

副總統蕭美琴（前中）出席台灣國際農業機械暨資材展，體驗大馬力智慧農用搬運車。 （記者蔡宗勳攝）

集結250家廠商展出3天 胡忠一︰農業部近6年農機補助76億

「二〇二六第廿屆台灣國際農業機械暨資材展」昨起一連三天在嘉義縣政府前廣場登場，副總統蕭美琴出席開幕活動時表示，農業是國家安全的根本，總統賴清德推動「均衡台灣」政策，地方、產業發展都要均衡，中央編列預算輔導農業，期望台灣不只具備競爭力，同時也有出口實力，讓世界看到我們農業產業蛻變升級。

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蕭︰AI運算 助產量加倍收入增

活動集結近兩百五十家廠商、超過七百個展攤，展出國內外大型農機、智慧農機、無人機、農機附掛設備及永續農業資材，也規劃「智慧農業展示區」與「農業沙龍體驗區」，結合植栽手作、植物醫生問診及城市種植講座，昨首日吸引民眾及農友參觀逛展區。

蕭美琴表示，嘉義有無人機產業及精密機械的優勢，其實現在也有許多青年在農業部支持下，將AI各種運算帶到農業場域，例如各種氣候參數、產能等各種變數，帶到農業生產過程中，可以更精準的防災、投藥、預測產量及未來價格，再加上用新的創意與機械化，讓生產力能夠加倍，最終讓農民收入成長。

農機補助提高 受理申請至8月底

農業部次長胡忠一說，台灣面臨勞動力不足與氣候變遷挑戰，為解決這兩個問題，農業部自二〇一九年至去年共補助七十六億元給農民購用農機共廿四萬六千多台，受惠農民廿多萬人；二〇二五年起，還有新四年計畫，主要推動智慧共享、智慧農業及低碳自動化。對使用電動、綠能、低碳的農機具補助從以往的三分之一提高至二分之一，受理申請至八月卅一日。

翁章梁︰農機補助 補人力大缺口

嘉義縣長翁章梁表示，大型農機動輒數百萬到上千萬，農民很難跨過這道購買門檻，中央近幾年來挹注逾七十五億元補助採購農機具，彌補農村人力大缺口，讓大家看到農業曙光，迎來新一波農業高潮。

主辦單位台灣農機工業同業公會理事長姚倍欽強調，台灣面臨地緣政治危機，不能放棄軍工產業，也不能放棄農業發展，台灣除了台積電、聯發科等矽盾，還要有稻米盾、蔬菜盾、豬肉盾，才能成為韌性國家，自給自足存活下來，就是一種成功。

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