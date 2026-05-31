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    首頁 > 生活

    台南「感知微氣候」展 打造會呼吸展場

    2026/05/31 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南生活美學館「感知微氣候」展覽，透過鏡面反射板達到視覺體感降溫。（記者洪瑞琴攝）

    台南生活美學館「感知微氣候」展覽，透過鏡面反射板達到視覺體感降溫。（記者洪瑞琴攝）

    炎夏來臨，台南近期連續多日出現三十九度高溫，國立台南生活美學館昨日起推出「感知微氣候」展覽，以水苔植栽、反射板創作及環境裝置為主題，透過光影、植栽與空間設計，將展覽空間打造成一座充滿生命力的「微氣候實驗室」，讓觀眾不只是欣賞藝術作品，更能透過富有層次變化的體感場域，重新思考人與環境之間的關係。

    用植栽、反射板 創造沉浸式體驗

    展覽聚焦於日常生活中容易被忽略的「微氣候」概念，從溫度、濕度、光照、通風到空氣品質等環境條件切入，引導民眾重新認識周遭空間如何影響身體感受與情緒狀態，進一步喚起大眾關心生活環境。

    展覽由吳瑪悧教授擔任計畫主持人，並由建築師張懷文策劃，攜手多位藝術家共同參與創作，展場以「城市的客廳」與「空氣污染的避難所」為核心概念，利用綠色植栽、鏡面反射板及燈光設計，打造兼具藝術美感與環境意識的沉浸式空間，當觀眾穿梭其中，光影會隨著移動而產生不同變化，植栽則為空間帶來自然氣息，讓人能在行走與停留之間，感受到不同區域微妙的環境差異。

    跨域合作 文化場館示範減碳議題

    除了展覽作品本身，策展團隊也將工作坊成果融入展場內容，將創作成果轉化為展覽的一部分，讓展覽不只是成果展示，更成為一個持續交流、實驗與學習的平台。

    館長黃瓊瑩表示，期待藉由跨域合作與參與式實踐，累積文化場館面對永續與減碳議題的示範經驗，開啟對未來城市生活與文化空間的更多想像。展覽即日起展出至六月廿八日。

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