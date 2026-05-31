彰化復育皇蛾 首度野放50隻幼蟲

員林藤山步道上有皇蛾幼蟲最愛的「江某樹」，不怕餓肚子。（大村花樹銀行提供）

彰化縣大村鄉花樹銀行投入皇蛾復育邁入十三年，今年首度嘗試將皇蛾幼蟲帶離保護區，展開「易地野放」計畫。四月廿六日在員林藤山步道野放五十隻四齡、五齡皇蛾幼蟲，經過關鍵的第一週「環境適應期」，存活率超過六成，讓復育團隊相當振奮，直呼是一張漂亮的成績單。

大村花樹銀行創辦人郭俊銀表示，過去復育計畫多以成蛾野放為主，今年首度挑戰野放幼蟲，希望讓皇蛾從幼年階段就能適應自然環境，在八卦山山系建立穩定族群，而且員林藤山步道上有牠們最愛的「江某樹」（俗稱鴨腳木），不怕餓肚子。

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郭俊銀指出，選擇體長八至十公分的四齡、五齡幼蟲，而非剛孵化的幼蟲，是因初齡幼蟲太過脆弱，容易遭螞蟻搬回巢穴當食物，也可能成為鳥類的點心，較大的幼蟲已有一定自保能力，更能面對野外天敵挑戰，第一週通常最危險，直到生態觀察老師回報，確認存活率超過六成，才能鬆了一口氣，生態老師還說，六成是保守估計，皇蛾寶寶很會「偽裝躲貓貓」，實際留下來的數量可能更多。

郭俊銀說，接下來幼蟲將進入快速成長期，食量大增，團隊將持續追蹤進食與生長情況，未來若能順利羽化成蟲，民眾就有機會在八卦山的山林間，親眼見「世界最大蛾類」的皇蛾展翅。

大村花樹銀行首度野放五十隻四齡、五齡皇蛾幼蟲。（大村花樹銀行提供）

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