為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    山友疑遇黑熊母子追趕 玉管處示警

    2026/05/31 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    玉山園區近期頻傳黑熊通報，在南橫公路周邊就有拍到黑熊（圖中右黑色物體）。（玉管處提供）

    玉山園區近期頻傳黑熊通報，在南橫公路周邊就有拍到黑熊（圖中右黑色物體）。（玉管處提供）

    玉山園區近期頻傳目擊台灣黑熊通報，在園區交界外的花蓮玉里山、卓溪山附近，就有山友被黑熊追趕的通報，研判是母子熊，另在園區南橫公路周邊也有黑熊出沒通報，玉山國家公園管理處提醒最近進入黑熊繁殖季，如遇黑熊應安靜離開，勿逗留避免危險。

    玉管處表示，最近進入黑熊繁殖季，母熊會帶著小熊覓食，近日在園區外的花蓮山區，有山友意外引發母熊現身威嚇，山友拔腿狂奔嚇出一身汗，只記得有看見二隻熊，此事經林保署花蓮分署通報。

    玉管處說，若與黑熊不期而遇，尤其是遇到小熊，附近的母熊可能為了保護小熊，把人類視為威脅，易造成人熊衝突，也可能因人為干擾，造成母子熊失散，山友在黑熊的棲地玉山東部園區健行，最好結伴同行，避免在黑熊常出沒的清晨、黃昏活動，上山可帶熊鈴驅避黑熊，前往瓦拉米步道的話，則可到南安遊客中心借取熊鈴。

    玉管處強調，如正面遭遇黑熊，須冷靜後退，或可用防熊噴霧防身，廚餘垃圾則要封好帶下山，避免黑熊因食物吸引而靠近步道、山屋覓食。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播