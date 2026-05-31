山友疑遇黑熊母子追趕 玉管處示警

玉山園區近期頻傳黑熊通報，在南橫公路周邊就有拍到黑熊（圖中右黑色物體）。（玉管處提供）

玉山園區近期頻傳目擊台灣黑熊通報，在園區交界外的花蓮玉里山、卓溪山附近，就有山友被黑熊追趕的通報，研判是母子熊，另在園區南橫公路周邊也有黑熊出沒通報，玉山國家公園管理處提醒最近進入黑熊繁殖季，如遇黑熊應安靜離開，勿逗留避免危險。

玉管處表示，最近進入黑熊繁殖季，母熊會帶著小熊覓食，近日在園區外的花蓮山區，有山友意外引發母熊現身威嚇，山友拔腿狂奔嚇出一身汗，只記得有看見二隻熊，此事經林保署花蓮分署通報。

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玉管處說，若與黑熊不期而遇，尤其是遇到小熊，附近的母熊可能為了保護小熊，把人類視為威脅，易造成人熊衝突，也可能因人為干擾，造成母子熊失散，山友在黑熊的棲地玉山東部園區健行，最好結伴同行，避免在黑熊常出沒的清晨、黃昏活動，上山可帶熊鈴驅避黑熊，前往瓦拉米步道的話，則可到南安遊客中心借取熊鈴。

玉管處強調，如正面遭遇黑熊，須冷靜後退，或可用防熊噴霧防身，廚餘垃圾則要封好帶下山，避免黑熊因食物吸引而靠近步道、山屋覓食。

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