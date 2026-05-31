北市大龍市場改建 攤商批人潮變少、設計爛

位於台北市大同區的大龍市場，自二〇一九年改建以後雖整體環境改善，人流卻一去不復返。（資料照）

位於台北市大同區的大龍市場，自二〇一九年改建以後雖整體環境改善，人流卻一去不復返。攤商直言，人潮相比以往少了非常多，以前一整個早上甚至忙到沒有時間吃早餐，現在可以慢悠悠吃完早餐上工，落差很大。民進黨籍市議員陳怡君批評，市府對大龍市場宣傳不力，設計失當，衝擊營運辨識度，間接影響市場營運。

一名攤商說，以前小時候大龍市場就是周邊最熱鬧的地方，但在市場改建以後大幅改變消費模式，以往許多長輩都騎著機車前來購物，但現在停車規範嚴格，車輛停放在市場前很容易被開罰單，人流一直減少。

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另有攤商說，大龍市場改建設計非常爛，起初竟然還沒有規劃二二〇伏特的插座，是後續才新增，然後電動門幾乎每年都會壞掉，現在就是故障中，整體市場的通風也不好，當初在設計時並沒有廣泛徵集攤販的意見。

商家︰以前忙沒空吃早餐 現可吃完上工

一名賣豬肉的大姐說，以前她在就市場，一天平均要宰殺十頭豬，還統統完售，到了改建後的市場，現在每天剩下七、八頭豬的銷量，變得很辛苦，以前是忙到沒有時間吃早餐，都要等到下午兩三點才匆匆把早餐、午餐一起吃了，反觀現在還有空可以慢悠悠吃完早餐再上工；她也提到，現在的市場動線不明，很多人不知道怎麼走，加上停車問題，很多人現在也不逛市場了，都先透過Line下單後，來市場提了就走。

議員︰市府宣傳不力、設計失當 影響營運

陳怡君說，大龍市場在改建時就發生許多爭議，包含市府超時施工，當時亂竄的老鼠影響周邊住戶，市場落成後相關規劃也不如預期，包含攤位規格不符攤商需求，還需要另外再打通攤位等。

陳怡君指出，大龍市場改建後，建物一樓採用黑色的玻璃，許多長輩乍看還以為市場根本沒有營業；另外，停車也是影響人流一大原因，過去露天市場民眾機車可以暫停就來逛，現在停一樓很容易被開單，不符合長輩的消費習慣。他也批，市府對於大龍市場宣傳很不用心，好不容易爭取大龍市場要有個招牌，位置卻放在高速公路交流道下面，民眾根本看不到！

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