桃園市長盃羽球賽 獎牌日期誤差兩年

桃園市長盃羽球錦標賽獎牌日期錯誤。（張姓家長提供）

115年比賽拿到113年的獎牌 羽委會回收稱廠商誤植 驗收未發現致歉

桃園市楊梅區某國小羽球校隊五年級隊員，五月廿八日參加「一一五年桃園市運動會—市長盃羽球錦標賽」贏得冠軍，拿到獎牌赫見日期竟是「113.5.31~6.2」，小選手直斥「好爛」，張姓家長則向民進黨市議員劉仁照陳情，並想問市長張善政：「難道是清庫存嗎？」經查並非零星獎牌誤植或清庫存，而是整批製作錯誤，從體育局、桃園市體育總會羽球委員會到廠商，從督導、設計、校對、製作到驗收等程序一路錯得離譜，羽委會現已全部回收，將儘速完成修正、更換，維護得獎選手權益。

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羽委會人員回應，賽事獎牌製作前已提供正確的設計稿件與相關資料，但廠商製作時卻發生日期誤植情形，該會對於製作與驗收階段都未能及時發現錯誤，深感歉意，已要求廠商修正與補製，將儘速完成更換，維護參賽選手與各單位權益。

體育局︰將建立機制 確認核對

體育局官員說，針對市長盃賽事獎盃與獎牌，將建立校稿與驗收機制，各單項委員會於設計樣稿與製作完成階段，都要送體育局確認與核對，避免類似情形重演。

議員批市府不用心 螺絲掉滿地

劉仁照表示，這次市長盃羽球賽獎牌標示賽期「一一三年五月卅一日至六月二日」，實際賽期為今年五月廿八到卅日，明顯不一致，舉辦體育賽事的目的是鼓勵運動風氣、培育優秀選手，獎牌更是選手辛苦付出的重要紀念，獎牌日期出錯，看似簡單的行政疏失，對於選手卻可能留下極大遺憾。

張姓家長還抱怨，市長盃羽球賽的團體賽、個人賽冠軍的獎品，只有一個獎座、一張獎狀與一盒粉狀運動飲料，比坊間其他比賽還要差，相較新竹市長盃比賽有獎金，真的讓人感覺「桃園練羽球的孩子很可憐」，去年桃市許多學校參加羽球比賽都拿下好成績，市府連在網路上發文鼓勵都沒有，「拜託張善政，可不可以多重視一下運動？」

民進黨議員黃瓊慧在臉書聲援選手，抨擊「張善政、體育局到底多不用心，又犯低級錯誤」；民進黨議員黃家齊質疑，桃市的體育行政已經螺絲掉滿地，難怪媒體最新公布的二〇二六年縣市長施政滿意度，張善政在六都排名倒數第二，因為市民都看得很清楚。

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