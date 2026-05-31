高雄輕軌路樹傾斜逾警戒值 AI通報

高市捷運局在輕軌沿線部分路樹建置AI智慧路樹監測系統。（捷運局提供）

汛期將至，高市捷運局運用AI科技監控環狀輕軌沿線路樹，尤其是美術館的龍貓隧道與大順路綠巨人隧道，當樹木傾斜角度超過警戒值就會發出警訊，每小時回報一次。

為防範颱風豪雨，捷運局去年開始針對大順路段一七七株雨豆樹（綠巨人隧道）及美術館路段（龍貓隧道）廿三株小葉欖仁，建置AI智慧路樹監測系統。這套監測系統建置於輕軌行控中心，配合國震中心研發的傾斜儀設備，可即時收集路樹傾斜角度，傾斜儀採用太陽能自動充電，充飽電可運作一年以上，目前每小時回傳一次數據為基準。

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當樹木傾斜角度超過警戒值時，系統將自動透過簡訊、LINE及E-Mail發送預警，即時通報捷運局、行控中心及國震中心，並於地圖精準顯示變異樹木編號與位置。該系統針對路樹修剪後的角度也能捕捉示警，使維護單位掌握養護成效。

捷運局表示，輕軌樹木若發出警訊，行控中心將透過無線電通知全線司機員降速警戒，避免碰撞危害，並立即派員至現場巡檢，視情況採取加固或修剪措施。

捷運局長吳嘉昌說，這系統不僅縮短應變時間、減輕人力擔，更是科技守護綠色運輸與都市生態的實踐。

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