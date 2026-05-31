台大校長勉勵畢業生 讓社會因你更好

台大工程學研究所博士班畢業生內森（右一）來自坦尚尼亞，已在台成家立業，期待未來返國服務。（記者叢昌瑾攝）

台灣大學、台灣師範大學、政治大學、暨南國際大學等多校昨日皆舉辦畢業典禮。在股市站上四萬點大關、AI當紅之際，台大邀請長期投入尼泊爾等亞洲教育發展與公益行動的台大經濟系校友、「遠山呼喚」共同創辦人林子鈞擔任畢典貴賓。

年僅卅一歲的他笑說，台大邀他致詞「如同投出曲球」，他強調，真正在乎的事情，就會用一生熱情去回應，台灣能夠輸出的不只是科技和半導體，還可以輸出「具溫度的影響力」。

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台大送出上萬名畢業生，校長陳文章表示，當科技工具越來越強大，人類還剩下的是「價值判斷、同理心、創造力及對社會的責任感」，鼓勵台大生「讓社會因你而更好一點」。

而台大「校學士」今年有十六位畢業生，成功孕育出「航空與太空工程」、「動畫設計與行銷傳播」及「地域創生」等新興跨域領域；畢業生代表、來自坦尚尼亞的環境工程學研究所博士班畢業生內森，已在台灣成家立業，期許未來返鄉創辦學校。

童子賢：無人載具快速改變產業樣貌

和碩聯合科技董事長童子賢擔任台師大畢典講者，他指出，人工智慧AI、電動車與無人載具正快速改變產業樣貌，甚至重塑國家競爭力與國際秩序。他預言十年後加油站消失、電影「捍衛戰士」主角湯姆克魯斯「失業」，因為高風險任務多改由無人機執行。

暨大學生流傳「看到穿山甲就能順利畢業」，校方特別設置高達三公尺的穿山甲造型氣球；校長武東星表示，暨大持續深耕南投、連結地方發展，科技雖提供強大工具，但讓世界更好的仍是同理心與人文關懷。

此外，政大校長李蔡彥、前台積電人資長李瑞華及滾石唱片創辦人段鍾沂，不約而同將焦點放在「面對不確定性」，鼓勵畢業生們勇於選擇，培養創造力與獨立思考能力，找到自己方向。

台灣師範大學昨日舉行畢業典禮，共有4573名畢業生完成學業。（記者叢昌瑾攝）

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