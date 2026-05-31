利息再調降1％ 今年畢業生 後年再還學貸

「台灣人口對策新戰略」18項措施，其中學貸利息再調降1％、還款寬限期延至兩年。（資料照）

總統賴清德宣布「台灣人口對策新戰略」十八項措施，其中學貸利息再調降一％、還款寬限期延至兩年。教育部高教司長廖高賢表示，為更精準照顧有需要的學生與家庭，除現行二十億元利息支出，教育部每年再投入十五億元預算，去年畢業生原今年八月開始還款，可延至明年，今年畢業生後年八月才要還款。

廖高賢說明，有學貸的學生，在學和還款期間，都能獲得照顧，其中原本三％、近七〇〇〇名自付利息的學生獲得照顧，利率〇．九％改由政府來負擔；在學期間全免息。以大學四年貸款八學期，貸款總額三十萬元為例，還款寬限延一年，不用還本金，由政府負擔利息八三五五元，約有七．三萬名學生獲得照顧。

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畢業後兩年再開始還款，原負擔利率一．七七五％降為〇．七七五％，約四十一萬名學生獲照顧，第一年還款利息減輕約二八〇〇元。

國教盟讚正確方向 人生起步減壓

國教盟理事長王瀚陽表示，學貸降息是正確方向，再加上還款寬限期延長，對剛畢業、剛進入職場的青年有實質減壓效果，讓年輕人在人生起步時，不用先背上沉重負擔。

王瀚陽表示，學貸降息是「減輕壓力」，但還不是根本「解決問題」，真正關鍵仍是住宿費、生活費仍持續上升，以及青年低薪、租屋壓力未有大幅改善，建議政府除了八月開始的學貸降息，也要同步大幅改善校內住宿不足，並加碼給予弱勢學生更多的支持。

近年由於少子女化，申請學貸人數逐年下降，教育部統計，一〇三學年度約有五十七萬人次申貸，到一一三學年度剩下三十三萬人次。

近年政府陸續祭出私立大專校院補助、住宿補貼等政策，連帶使總貸款金額跟著降低，一〇三學年度申貸金額為二三三億元，到一一三學年度剩下一一四億元。

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