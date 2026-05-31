友善廁所》媽媽帶小男孩上女廁 屢爆爭議

環境部鼓勵公共廁所朝向多元友善，補助公廁多蓋親子廁所，滿足更多育兒家庭需求。（環境部提供）

記者吳柏軒、楊綿傑／專題報導

依法六歲以下孩童不能獨處，但家長育兒外出時，要帶孩子上廁所卻面臨難題，因帶幼童去異性廁所恐遭側目甚至非議；面對此難題，環境部長彭啓明坦言，既有公廁確實難改，長期會將親子及性別友善廁所列優先補助。

當育兒家庭的爸爸帶著女兒、媽媽帶兒子時，外出上廁所就面臨難題，近期社交平台「Threads」（脆）就有媽媽帶六歲男童進女廁時遭指責並上網公審，網友則多數留言育兒難題呼籲將心比心等。

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環境部長也曾在更衣室碰到爸爸帶女兒

面對如廁隱私及育兒難題，如何建立友善環境在台灣少子女化情境下，刻不容緩；環境部長彭啓明坦言，自己曾在會脫光光的更衣室碰到有爸爸帶著女兒，最好的方式，就是優先增加許多親子使用的環境，釜底抽薪解決。

彭啓明表示，經統計至今年四月，政府列管公廁總數為四萬六一七〇座，包含公部門二萬六七七四座、私部門（含國、公營）一萬九三九六座。

今年四月廿二日訂定「性別友善廁所友善度查核輔導提升計畫」，將輔導提高性別友善廁所的友善度，增多性別友善及親子廁所，截至去年底，全國性別友善廁所有九〇七座，較前一年三月的六二三座增加四成五。

親子、性別友善廁所 列優先補助對象

彭啓明說，衛福部已有「兒少權法」規定特定地點須設置兒童及孕婦優先的照顧措施（親子廁所）；內政部國土署有「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」，提供設置獨立親子廁所及相關友善設備規範；環境部「美質環境推動計畫」補助公廁工程案時，也將親子廁所及性別友善廁所列為優先補助對象。

從校園就要讓性別友善成為日常。教育部表示，一一一年就訂定「校園性別友善廁所及宿舍設置指引」，提供學校辦理廁所及宿舍新建、整建與改善時之參考依循；一一三年時更透過「大專校院校園性別友善廁所設置參考手冊」，提供各校於規劃時參考。

據教育部統計，公私立大專校院性別友善廁所設置率逐年提升，一一三年度一二〇校、約占七十九％；一一四年度增至一二二校、約占八十一％，另國教署也已協助高中以下學校完成六九三間性別友善廁所。

教育部強調，未來將持續鼓勵各校於新建及既有建物整建時納入性別友善空間規劃，並強化隔間隱私、防偷拍措施、緊急求助系統等安全配套。

公用場廁所多未設置兒童專用洗手台，造成兒童洗手不便，需大人協助。 （資料照）

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