突破逆境上台大 後壁高中林勇杉獲總統教育獎

台南後壁高中高三生林勇杉（中）獲得今年總統教育獎，教務主任林怡珊（左）、導師江瑜恒（右）開心慶祝。（記者楊金城攝）

不向命運低頭！國立後壁高中三年級學生林勇杉憑藉著超乎常人的沉穩自律與堅毅意志，不僅在學業上未曾補習，高中三年始終保持全校第一名成績，透過「希望入學」特殊選才錄取台大電機工程學系，勇敢築夢，更以處逆向上的感人故事與卓越的多元表現，榮獲今年總統教育獎。

兄弟倆扛家計 照顧身心障礙家人

林勇杉在去年暑假獲得教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」補助，遠赴冰島進行跨國志工學習之旅，並獲得總統教育獎「奮發向上獎」，今年再榮獲國家最高教育獎項「總統教育獎」肯定。學校教務主任林怡珊表示，林勇杉三年來的每一步努力都是他用汗水與淚水寫下的勵志證明。而在導師江瑜恒與校方協助下，他正取台大電機工程學系，成了偏鄉學子勇敢追夢的最美典範。

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林勇杉來自台南白河弱勢家庭，家庭多位成員身心障礙，全家生計曾仰賴林父打零工與兄弟倆課餘打工維持。高一時，林父去世，全家重擔頓時壓在他和其二哥肩上；林勇杉要兼顧學業和照顧林母、兄姊計三人，但他從不喊苦和累，課業依然保持第一。

校長黃彥鳴說，林勇杉兄弟倆擠在僅約三坪大、屋頂還會漏水的簡陋矮房裡，沒有像樣的家具、打地鋪睡覺，生活刻苦，但林勇杉未被命運打敗，其勵志故事值得成為學生榜樣。

林勇杉心中滿是感謝，他說，期許自己保持初心，等未來學有所成時，也要加倍回饋社會，幫助像他一樣在黑暗中等待一絲光芒的弱勢孩子。

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