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    首頁 > 生活

    投縣3國小預定地 交還地主15年未解編

    2026/05/22 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯鎮僑光國小預定地，還地給原地主多年，土地內雜草叢生，還被亂丟垃圾。（簡千翔提供）

    草屯鎮僑光國小預定地，還地給原地主多年，土地內雜草叢生，還被亂丟垃圾。（簡千翔提供）

    南投縣德興、富功、僑光等三國小預定地，縣府早已還地給原地主，惟歷經三任縣長，使用目的仍為「文教用地」，地主無法使用，任由雜草叢生，縣議員簡千翔在總質詢表示，縣府的不作為造成民眾損益受損。建設處長張洲滄答覆，學校預定地解編案，已在內政部討論，預計今年可以送排進會議議程。

    地主無法使用 淪髒亂點

    簡千翔昨質詢時指出，南投市德興和草屯鎮的富功和僑光國小預定地，位在精華地區，因少子化徵收土地用不上，縣府行政訴訟敗訴後，已還地給原地主。但歷經李朝卿、林明溱兩任縣長，到現在許淑華縣長，前後加起來十五年，但這三校預定地至今還沒解編，地主土地雖拿回，卻因仍是「文教用地」，根本無法使用，就任其雜草叢生，草叢內還藏蛇鼠，成為社區髒亂死角。

    建設處︰可申請臨時建築

    縣府建設處長張洲滄答覆，學校預定地解編，必須透過都市計畫通盤檢討，先由鄉鎮市公所發動，送縣都委會通過，再送內政部討論，這個案子縣都委會審過，已送內政部都市計畫委員會，現在專案小組討論，委員贊成改為「住宅用地」，預計今年可以排進會議議程。

    張洲滄也說，公共設施保留地並非都不可使用，原地主仍可申請臨時建築，像建住宅、游泳池、運動設施、托兒所等均可。

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