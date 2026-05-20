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    首頁 > 生活

    邊境查驗／關山穀堡進口越南黑糙米 驗出禁用農藥

    2026/05/20 05:30 記者林志怡／台北報導
    越南出口「黑糙米」檢出農藥殘留含量不符規定。（食藥署提供）

    越南出口「黑糙米」檢出農藥殘留含量不符規定。（食藥署提供）

    衛福部食藥署昨日公布邊境查驗不合格品項，其中一批關山穀堡實業公司自越南輸入的黑糙米，遭檢出米類不得檢出的農藥「歐索林酸」，七十五公噸產品需於邊境退運或銷毀；另考量各種米類屬於國人主食，因此食藥署持續對各種米類採取一百％監視查驗。

    米類採百分之百監視查驗

    食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，關山穀堡實業有限公司報驗的越南黑糙米，檢出殘留農藥歐索林酸〇．〇四ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑歐索林酸為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限〇．〇二ppm。

    食藥署統計近半年受理越南糙米報驗卅八批，檢驗不合格七批，不合格率十八．四％，原因為農藥殘留不合格。劉芳銘指出，為確保糧食安全，經與農政單會協調合作，食藥署已經從二〇一五年起，於邊境針對「米」採監視查驗，抽驗比例為一百％，檢驗費用由政府負擔。

    日本鮮藍莓農藥殘留不合格

    此外，昨日公布邊境檢驗不合格品項中，另有一批由輸入業者「上佳水果公司」報驗的日本鮮藍莓，檢出不得檢出的農藥「派本克」，產品依規定在邊境退運或銷毀，食藥署也針對上佳水果在邊境維持逐批查驗。統計近半年受理日本的鮮藍莓，報驗一〇九批，檢驗不合格五批，不合格率四．六％，原因都是農藥殘留不合格。

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