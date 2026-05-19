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    首頁 > 生活

    蘇巧慧獲物理治療師肯定 李四川走訪茶產業

    2026/05/19 05:30 記者黃子暘、翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（右二）與議員呂家愷（左二），昨赴三峽「谷芳茶園」探訪茶農甘苦。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（右二）與議員呂家愷（左二），昨赴三峽「谷芳茶園」探訪茶農甘苦。（李四川競辦提供）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧推出「醫界為巧慧加油」系列影片第七集，台灣物理治療學會前理事長王子娟肯定蘇巧慧個性沉穩、擅長溝通，具備優秀首長條件，是「可以被託付的人」；國民黨新北市長參選人李四川昨則赴三峽「谷芳茶園」拜訪績優農民李昌峻，承諾當選後將以四十二年的行政經驗，讓市府做青農最堅實的後盾，力挺新北農產。

    蘇巧慧說，過去《物理治療師法》規定，物理治療師執行業務須依據醫師診斷、照會或醫囑，許多治療師反映希望有更多發揮空間；她在二〇二二年法規審查期間扮演溝通橋樑，盼受過專業訓練的物理治療師在不涉及疾病治療前提下，擁有更多服務彈性，也必須保障醫療行為的高度專業性及醫師執業權益，最終成功推動修法。

    蘇巧慧昨也與市議員參選人羅文崇舉辦座談會，她表示，永和是最棒的文教區，有最厲害的美術與人文，也是年輕人到雙北工作的最佳基地，若她擔任市長，將加速推動永和行政園區，擴大公辦都更，並由政府帶頭重新規劃社區，在保留地方傳統文化與老故事的前提下，加入新建設，讓住家和商店共同繁榮。

    另外，李四川捲起袖子、戴上斗笠體驗採收「一心二葉」的茶葉，並手作茶點。他說，現代人常買手搖飲，但大家應該要知道「茶是怎麼來的」，對於李昌峻的子女皆投入青農行列，以傳承茶文化與產業為目標，他感到敬佩。

    李四川表示，新北多丘陵地形、農業生產成本較高，必須導入科技轉型，走精緻化路線並結合觀光與教育，推動異業結盟，才能在缺工潮中開創永續發展（SDGs）的新出路。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）與市議員參選人羅文崇（右二），昨晚參加「與巧慧有約」永和場活動。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）與市議員參選人羅文崇（右二），昨晚參加「與巧慧有約」永和場活動。（記者翁聿煌攝）

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