自由日日Shoot》聘無照醫師看診2087人／竹北牙醫診所詐健保 起訴5人

新竹縣竹北市光和數位牙醫診所爆出聘僱無照牙醫看診，不法所得八七五萬餘元，許姓男子等五人被依涉嫌違反醫師法等罪嫌起訴。示意圖。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市光和數位牙醫診所涉嫌容留未具牙醫師資格人員獨自從事診療行為一年多，為二〇八七名病患看診，收取掛號費及自費診療費用，再冒用合格醫師名義申報健保醫療費用，不法所得約八七五萬，新竹地檢署認定診所實際負責人許姓男子等五人涉嫌違反醫師法、刑法行使業務登載不實文書以及三人以上共同詐欺取財等罪嫌，昨天提起公訴。

國外牙醫系畢業 未取得醫師資格

檢警調查，許男為光和數位牙醫診所實際負責人，趙男為診所院長兼主治醫師，嚴男雖畢業於國外牙醫學系並通過國內牙醫師第一階段考試，但尚未完成實習，依法未取得牙醫師資格。張女為許男助理，范女為診所店長，負責診所行政、掛號、病歷登載、報表製作及帳務資料等業務。

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診所不法所得逾875萬元

許男等人自二〇二三年十月起至二〇二四年十二月底聘用嚴男，在未有醫師具體指導下，由嚴男於診所內獨自為病患執行醫療業務。經清查，嚴男共為二〇八七名位全民健保病患進行診療，並由診所人員將相關診療紀錄、收費資料及健保申報項目，虛偽登載為趙姓院長或陳姓醫師的診療行為。

院方將上開不實資料上傳健保署，虛報健保醫療費用三二三萬五二一二點、核計三三〇萬八三二三元，另向病患收取掛號費六萬八三〇〇元及自費診療費用五三八萬一〇〇元，不法所得合計八七五萬六七二三元，讓健保署及病患誤認相關診療均由合格牙醫師執行，足以損害健保給付審核管理的正確性，並侵害病患接受合法醫療照護的權益。

新竹地檢署表示，牙科診療應由合格牙醫師親自執行，讓不具醫師資格者從事診療行為，再以合格醫師名義製作不實病歷並申報健保費用，不僅破壞醫療專業制度與健保資源分配公平，更可能使病患在不知情的狀態下承受醫療風險，嚴重侵害民眾就醫權益。

衛福部官網可查詢醫師資料

衛福部提醒，民眾就醫務必找尋具有合格醫師執照的牙醫師，或上衛福部官網的「醫事查詢系統」輸入醫師姓名，確認有無醫師資料與其持有的證書類別、執業登記類別等資料，如果顯示「目前未有符合條件的資料」，務必提高警覺，並立即向所在地衛生局檢舉。

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