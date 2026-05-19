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    首頁 > 生活

    基隆慶安宮捐市醫儀器 童子瑋推強化醫療

    2026/05/19 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長童子瑋昨出席「慶安宮捐贈基隆市立醫院醫療器材儀式」，感謝慶安宮慷慨解囊，用民間力量協助補足醫院設備需求。（記者俞肇福攝）

    基隆市議長童子瑋昨出席「慶安宮捐贈基隆市立醫院醫療器材儀式」，感謝慶安宮慷慨解囊，用民間力量協助補足醫院設備需求。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市長參選人、市議會議長童子瑋昨天出席「慶安宮捐贈基隆市立醫院醫療器材儀式」，感謝慶安宮慷慨解囊，用民間力量協助補足醫院設備需求，減輕市府預算壓力。他表示，未來若有機會承擔更大的責任，會把強化基隆市立醫院、提升公共醫療品質當作重要政見推動。

    童子瑋說，這次慶安宮捐贈給市立醫院的設備包括「發光二極體式三段倍率裂隙燈含數位影像系統」及「氣動式眼壓計」，都是眼科診療重要設備，能協助醫師檢查市民眼睛狀況，提升診療品質。

    童子瑋指出，基隆有很多阿公、阿嬤，長年習慣在市立醫院看診，市立醫院不只承擔眼科重任，還有骨科與基層醫療服務，是守護市民健康重要的一環。醫院設備更新後，第一線醫護人員能擁有更好的工具，讓市民獲得妥善照顧。

    童子瑋強調，媽祖廟裡沒有藍綠、只有百姓，大家共同的願望就是讓醫院服務更好、病人得到更好的照顧，長輩看診更加安心。公共醫療是最貼近市民生活的基礎服務，也是城市照顧市民最重要的責任之一。

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