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    首頁 > 生活

    國小到國中 彰縣「生生有平板」

    2026/05/19 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣長王惠美昨天宣布，縣府今年編列九．六七億元經費，推動「生生有平板」的教育政策。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長王惠美昨天宣布，縣府今年編列九．六七億元經費，推動「生生有平板」的教育政策。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長王惠美昨天宣布，縣府今年編列九．六七億元經費，推動「生生有平板」的教育政策，採購近七萬台平板電腦，提供全縣三到十二年級學生使用，加上教育部先前補助一、二年級設備，縣內國小到國中的學生，人人都有一台平板可用，預計五月底前完成交貨、安裝與設定。

    5月底前完成交貨

    縣府昨在彰化市國聖國小舉辦啟用記者會，王惠美說，藉此縮短城鄉數位落差，讓學生在學校或家中，都有相同的數位學習資源。不少學童拿到個人專屬的全新平板，迫不及待開機操作，學童們說，以後查資料、上課做作業比較方便，不用再跟家人搶電腦了。王惠美問好不好用？會不會用？學童大聲回答「會，而且比手機螢幕大很多！」現場互動輕鬆熱絡。

    家長關切平板是否只能在校內使用，對此，教育處指出，過去平板配發採「每六班配一班」比例，由各班輪流借用，教師依課程安排調度設備，現在配合「生生有平板」政策，各班將配置充電車集中管理，同時授權學校依教學需求與數位學習安排，決定是否開放學生把平板帶回家使用，作為延伸學習工具。

    有老師說，過去平板配置數量有限，分班分組使用，還要預借設備、協助逐一登入帳號，難免壓縮實際操作的課堂時間，今後有專屬設備，數位工具全面普及在教學現場，提高學習效率。

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