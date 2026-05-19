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    首頁 > 生活

    台中醫美診所疑裝針孔 議員促立法防治

    2026/05/19 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市多位民進黨議員要求市府訂定防治針孔偷拍的法規。（記者蘇金鳳攝）

    台中市多位民進黨議員要求市府訂定防治針孔偷拍的法規。（記者蘇金鳳攝）

    醫美診所偷拍連環爆，台中市有三間疑涉嫌違法偷拍，民進黨市議員黃守達、謝志忠及張玉嬿昨天在市議會指出，台中市三百多家醫美診所，市府才查四十多間就有疑似違法偷拍，問題非常嚴重，要求市長盧秀燕不要只會甩鍋中央，應立即制定防治針孔偷拍的自治法規，建立跨局處、跨場域的常態管理與稽查制度。

    盧秀燕︰中央正研議修法

    盧秀燕表示，由於現行法律已有相關規範，中央針對此次偷拍事件也正研議修法，現階段而言，地方政府若自行訂定條例，恐與中央有不一致或牴觸的問題，但為守護民眾安全，市府各單位將持續聯合擴大稽查。

    市議員黃守達表示，台灣爆發醫美診所偷拍事件，台中市有三百多間醫美市府只查四十多間，但就查到三間疑似有裝針孔，這是非常嚴重。

    黃守達表示，台中市不只是醫美，還有健身房、三溫暖、運動中心、各捷運車站、甚至是殯儀館及各校的公廁等，都需要定期去稽查，而且要常態化。

    黃守達強調，他在二〇二四年就建議台中市要訂定針孔偷拍的防治法規，將查察常態化，但時隔一年，市府都未有作為，現今爆發偷拍，但盧市府卻始終拖延與推責中央，如此態度令人遺憾。

    市議員謝志忠表示，現在已人心惶惶，民眾到一些場合就會抬頭看，怕有針孔拍攝，市府的態度會決定一切，要求市長不要等中央，台中市要先自己做。

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