高雄玉荷包上市 外銷預估破百噸

高雄玉荷包國內外搶單，集貨場忙著出貨。 （記者陳文嬋攝）

高雄玉荷包荔枝上市，國內、外市場熱銷搶貨，光是外銷供果園已簽訂八十三公頃，農業局提高外銷獎勵補助，首波外銷啟航香港、紐西蘭，本週接力搶攻日本市場，預估今年外銷量破百噸創新高。

高雄玉荷包荔枝甜蜜好滋味令人難忘，產季只有短短十五天，經濟產值高達十六億元，今年氣候穩定，產量較前兩年回穩，整體產量增加三成五，種植面積二三一四公頃，預估總產量一．四萬公噸。

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外銷每公斤價格170元以上

玉荷包荔枝受歡迎，國內市場熱銷行情好，目前批發市場每公斤平均價一八三．六元，海外市場也來搶貨，包括日本、星馬、紐西蘭及澳洲等，至少六國訂單陸續湧入；農業局集結五十名農民與二十六家貿易商已簽訂外銷供果園八十三公頃，每公斤價格一七〇元以上，預估外銷量突破百噸創新高。

農業局也因應國際油價上漲及運輸成本攀升，加碼獎勵貿易商外銷由原本一成補助提高至二成，協助貿易商搶攻國際訂單；農民及農民團體則維持原有獎勵比例，穩定供貨品質。

農業局強調，每一顆外銷的高雄玉荷包經過嚴格把關，從供果園、包裝場到貿易商皆須登錄外銷作物生產供應鏈，並落實產銷履歷與完整溯源制度，透過低溫、蒸熱或複合式檢疫處理，符合各國防疫規範，以最高標準守護消費者食用安全。

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