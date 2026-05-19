屏縣國一新生編班 改採學力檢測成績

屏教產針對國中新生編班改採學力檢測成績提出憂慮。（擷取自屏東縣教育產業工會臉書）

28日檢測 教育產業工會憂恐影響正常教學

去年起屏縣學力檢測對象擴大納入國小六年級學生，今年的學力檢測將於本月廿八日舉行，縣府教育處規劃，今年八月一一五學年度起，國中新生常態編班將改採國小六年級學生學力檢測結果，依成績高低順序Ｓ型排列方式分配就讀班級，七月十七日編班。

請繼續往下閱讀...

測驗國語、英語文及數學三科

為精確診斷學生的學習迷思與學力落點，屏縣每年辦理「學生學習能力檢測」，去年起更擴大施測年級，從原本國小三、五年級及國中七年級（國一），增加為國小三年級至國中八年級（國二）全面施測，測驗國語文、英語文及數學三科。

依成績高低順序Ｓ型排列分配

縣府教育處說，國中七年級現行編班是採學生學期成績，因各校評量基準不同，需先轉換成Ｔ分數後再依高低順序Ｓ型排列分配就讀班級，今年學力檢測本月廿八日辦理，國中小三至八年級全體學生共三萬四千七百六十人參加，七月十七日為國中小常態編班作業。

找出學習斷點 提供調整教學參考

教育處說，依近年學力統計分析，屏縣學生國語文表現相對穩定，數學科仍有提升空間，縣府運用測驗數據找出學生於國語文、數學、英語文三科的學習斷點，提供各校調整教學策略參考，針對不同程度學生設計差異化教材與評量，落實差異化教學。

屏東縣教育產業工會提出憂慮，指學力檢測內容以國語、英語、數學三科為主，部分學校為了追求學力檢測表現，增加練習題、模擬測驗與考科訓練等，影響正常教學，恐壓縮學生多元學習與適性發展空間。

教育處：落實差異化教學的參據

教育處回應，學力檢測是透過客觀數據協助第一線教師及早發現學習落後的學生並挹注資源，縣府將「確保學力」視為不容妥協的教育承諾，從教師個人經驗直覺，轉向以大數據監測為基礎的精準策略，檢測結果並非用於學校或學生排名，而是落實差異化教學的重要參據，使教師從「教完」轉變為確保學生「學會」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法