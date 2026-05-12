草屯先導轉運站年底發包 工期3年

南投縣府第一階段打算做「草屯先導轉運站」，預定地在草屯鎮公所旁，目前委外經營收費停車場，已與廠商協商解約，收回土地。（記者陳鳳麗攝）

南投縣政府規劃縣內四大鎮市設轉運站，「全國第一大鎮」草屯鎮，因原規劃用地需待通盤檢討變更，依通盤檢討規定期程恐延宕三至五年，是進度最慢的一站，縣府為此將先建「先導轉運站」，地點在草屯鎮公所旁、現委外經營的停車場，預定年底完成發包，最快明年中施工，期程預定為三年。

南投縣議員廖梓佑昨在縣議會定期會質詢，指草屯鎮人口一直在增加，並重新站上「全國第一大鎮」，但鎮民到高鐵台中站或中彰消費，大眾運輸工具和交通轉運的功能不佳，縣府規劃設置的草屯轉運站，也沒有在動，鎮民都希望能早日設置。

請繼續往下閱讀...

縣府工務處長張弘岳答覆時指出，草屯轉運站原規劃用地，需等通盤檢討變更，依通盤檢討相關規定，期程恐怕會延宕三至五年，因此縣府先利用草屯鎮公所東側的縣有土地，設置「先導轉運站」，該站目前委外經營收費停車場，已與停車場業者協商解約收回土地，現正進行規劃、設計、營運管理的先期作業，預定年底以統包工程進行發包，最快明年中施工，期程約為三年。

南投縣長許淑華說，第一階段的先導轉運站將會結合交通服務、餐飲和商業空間，而第二階段進行的草屯轉運站興建，也擬預留腹地供未來捷運或輕軌路線使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法