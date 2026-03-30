自由日日Shoot》花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆出人命 水上運具自治法規 10縣市仍未訂

各縣市浮具、載客小船相關法規

今年大年初三，花蓮鯉魚潭發生天鵝腳踏船疑似因一旁動力快艇浪花衝擊翻船，導致九歲男童溺斃，快艇屬「載客小船」、天鵝腳踏船屬「無動力浮具」，各縣市應訂定自治法規管理，但本報調查，全台包括這次出事的花蓮共十個縣市，目前兩種水上運具皆無訂定自治管理法規，形成管理漏洞及安全風險。

本報調查，無自治管理規定的十縣市分別為花蓮縣、嘉義市、桃園市、雲林縣、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣，還有離島金門縣、連江縣。

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花蓮縣原訂定「未具船型之浮具管理與檢查標準作業程序」，於去年六月廢止。

僅7縣市訂法規納管

至於兩種水上運具都已訂定自治法規納管的分別為新北、基隆、南投、高雄、宜蘭、屏東、台南市。

南投日月潭馳名中外，湖光山色之間常見小船行駛，縣府訂有「日月潭水域載客小船營運管理自治條例」，規範業者營運執照、保險、水域內載客船舶總量、小船駕駛人資格、違規攬客等各類情況；「南投縣日月潭水域未具船型浮具管理要點」，則規定日月潭水域營業用之未具船型浮具總量管制為二百二十二艘、意外險、安全附屬配備、標誌等細節。

風景管理處訂有管理辦法

宜蘭縣內水上遊憩活動甚多，最知名當屬冬山河，縣府訂定「宜蘭縣小船及未具船型浮具經營管理辦法」，針對小船及浮具業者航線、區域、船數限制、票價、租金及營業時間、救生設備、保險等逐一納管。

全台有十三處隸屬觀光署的風景管理處，包括新北龍洞灣及福隆水域、宜蘭磯崎水域，大鵬灣國家風景區琉球嶼有水上摩托車等活動，因此訂有水域遊憩活動管理辦法。但部分風景區水域多是天然溪流，例如阿里山國家風景區內就沒有規劃。

桃園另有專法管理

不過，十個無自治管理規定的縣市中，桃園市另有「專法」管理；觀光旅遊局指出，石門水庫載客小船是農水署北區水資源分署依「石門水庫蓄水範圍船筏管理要點」特許經營，北水分署也依「石門水庫船筏水庫蓄水範圍使用管理辦法」，與業者訂定「石門水庫載客小船經營契約書」，針對營業小船的硬體設備檢查、消防救生、應急準備、註冊、執照管理、經營管理等訂定明確規範。市府將依產業實際需求，與相關單位討論是否需再另訂自治條例。

過年期間花蓮鯉魚潭發生天鵝腳踏船因一旁的動力快艇浪花衝擊導致翻船，一名九歲男童不幸溺斃。（記者吳亮儀攝）

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