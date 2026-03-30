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    首頁 > 生活

    （新北）三峽「小草書屋」重建 打造職能培育基地

    2026/03/30 05:30 記者黃政嘉／新北報導

    新北市三峽青年林峻丞二〇〇六年自台北返鄉照顧在地孩子，二〇一五年在三峽區成立「小草書屋」，藉由周邊的國中、小輔導室引薦，讓弱勢家庭孩子到書屋接受關懷與陪伴，書屋屋齡逾六十年，因年久失修，同時配合法規要求，書屋昨舉辦原址重建啟動發布會，將展開五層樓「青少年職能培育基地」募資、重建工程，初估需二千七百萬元。

    「小草書屋」二〇二〇年另在桃園大溪成立據點，十年來陪伴逾三百位孩子，其中三位孩子長大成人，昨回書屋團圓，「翔翔」變成廚師職人，「元元」就讀台灣藝術大學，擅長視覺整合設計；「小宇」現為國軍，書屋二〇一五年落成時，他與時任新北市長朱立倫擁抱，相隔十年，「小宇」昨穿著軍服，再度與朱立倫相擁。

    錦秀社區 助百名家扶兒圓夢

    此外，新店錦秀等山坡地社區去年十月發生擋土牆崩落，市府持續搶修並加強監測，部分住戶已返家；錦秀社區主委呂士函為感謝社會各界協助社區重建，在兒童節前夕與新北市家扶中心合作，發起認養一百名家扶孩子願望的「心願認領，愛傳家扶」公益活動，將各界協助轉為關懷社會的力量。

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