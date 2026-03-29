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    首頁 > 生活

    光復災民手作水餃 開放線上訂購

    2026/03/29 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    「用愛串聯全台」健走活動，現場有手工水餃免費試吃。（芥菜種會提供）

    「用愛串聯全台」健走活動，現場有手工水餃免費試吃。（芥菜種會提供）

    去年九月洪災重創花蓮光復，基督教芥菜種會除了協助修繕五十七戶家園，昨在光復舉辦「用愛串聯全台×多走一哩路」健走活動，現場販售災民參加以工代賑一起包的「習得手工水餃」，正式開放線上訂購，支持災區經濟復甦。

    基督教芥菜種會執行長李肇家說，馬太鞍溪堰塞湖災後，芥菜種會第一時間號召全台志工投入鏟子超人行列，並向企業夥伴募資、重建災區五十七戶民宅，但許多受災家庭因為生財器具、或是受僱老闆也是災戶，生計一夕歸零，因此志工與受災民眾一起舉辦水餃培力團隊，包水餃時間彈性，能夠兼顧家庭也有收入。

    芥菜種會「多陪災民走一哩路」的心意，吸引去年曾到光復幫忙的鏟子超人四百多人參加「用愛串聯全台」健走，路線就安排在部落，現場還有災民手做「習得水餃」開賣，準備二千個餃子免費試吃，同時也開放線上訂購，李肇家說，購買可洽基督教芥菜種會網站。

    定居台灣的法國人吉雷米，去年也是鏟子超人一員，他說，當時下火車真的嚇到，到處都是淹水和泥巴，發現最不一樣的地方是「年輕人特別多」，雖然全身都是泥，但是「他們的心是亮晶晶的」，這就是台灣！他這次再度回光復鄉，見到一戶戶家具、門窗都被沖走的房子都修好了，真的十分感動。

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