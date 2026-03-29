為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    健保癌症支出 1566億元創新高

    2026/03/29 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    低劑量電腦斷層（LDCT）擴大檢查等政策推動，讓更多肺癌早期個案被找出。（資料照）

    低劑量電腦斷層（LDCT）擴大檢查等政策推動，讓更多肺癌早期個案被找出。（資料照）

    健保署：篩檢擴大 讓更多早期個案被找出 治療效果提升

    健保癌症醫療支出再創新高，健保署最新統計，去年癌症醫療費用突破一五六六億元，相較於五年前，增加逾二六五億，且逐年增加，就醫人數也逼近百萬人，年平均成長約五％。健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，支出成長主要是早期病人變多、治療效果提升，短期支出雖增加，但長期有機會改善存活率，甚至讓費用成長趨緩。

    標靶藥物、免疫治療陸續納健保給付

    黃育文分析，癌症支出上升主要來自三大因素，一是人口老化，癌症與年齡高度相關，帶動病人數增加；二是篩檢擴大，包括針對肺癌的低劑量電腦斷層（LDCT）等政策推動，讓更多早期個案被找出；三是治療進步，標靶藥物、免疫治療及新型療法陸續納入，延長病人存活時間，也提高整體醫療利用。

    她強調，政策重點不是壓低支出，而是透過「早期篩檢、早期確診、早期治療」，搭配基因檢測（NGS）與精準用藥，將治療時機往前移。若能在零期或第一期發現癌症，不僅治療較簡單、費用較低，後續多以追蹤為主，可降低晚期重症與長期醫療負擔。

    大腸癌已建立「癌症歷程」監測系統

    黃育文舉例，大腸癌已建立「癌症歷程」監測系統，從篩檢到治療流程逐步串接，目前糞便潛血陽性個案中，半年內完成大腸鏡檢查比例達七十八％，高風險個案一年內確診並就醫比例達九十一％，顯示過去從篩檢到確診治療的「最後一哩路」正在改善，未來醫療費用成長有機會趨緩。

    黃育文也說，近年台灣癌症治療快速與國際接軌，細胞與基因治療等新技術陸續導入，短期確實推升藥費，但應視為「健康投資」，隨著治療提前介入，部分病人可避免長期住院與高強度用藥，整體支出未必等比例上升。

    為落實總統賴清德提出的「百億癌症新藥基金」政見，行政院去年編列五十億元癌症新藥暫時性支付預算，今年再編五十億元，逐步朝百億規模累積。

    黃育文說，新藥可先透過暫時性支付進入臨床使用，並在二至三年內蒐集真實世界數據，再評估是否納入常規健保，形成「有進有出」的滾動式機制；癌藥基金採專款專用設計，未用完可累積至下一年度，今年截至目前仍約有八十七億元可用於新藥收載，透過前瞻式預算與滾動管理機制，能持續提升癌症新藥可近性，減輕病人治療負擔。

    近五年全民健保惡性腫瘤醫療支出

    近五年全民健保惡性腫瘤醫療支出

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播